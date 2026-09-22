ENERGISA destaca trajetórias de colaboradores com deficiência e reforça oportunidades de trabalho em Rondônia

Por ENERGISA

Publicada em 22/09/2026 às 08h34

Em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, empresa promoveu uma rodada de entrevistas e divulgou seu Banco de Talentos para profissionais PcD

Em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro, a Energisa Rondônia promoveu uma rodada de entrevistas com colaboradores PcD para compartilhar suas trajetórias profissionais, experiências na empresa e mensagens de incentivo a outras pessoas com deficiência.

Durante a ação, os profissionais conversaram com veículos de comunicação sobre os desafios enfrentados, as oportunidades conquistadas e a importância de ambientes de trabalho mais inclusivos, acessíveis e preparados para reconhecer diferentes habilidades e potenciais.

Um dos participantes foi Thiago Quirino, pessoa com deficiência auditiva que atua como assistente administrativo no Departamento de Construção e Manutenção da Energisa Rondônia. A entrevista contou com o apoio de intérprete de Libras, garantindo acessibilidade durante toda a conversa.

“Na Energisa, encontrei uma oportunidade de trabalhar, aprender e mostrar a minha capacidade. Minha mensagem para outras pessoas com deficiência é que acreditem no próprio potencial e não desistam dos seus objetivos. Quando existem oportunidade, respeito e inclusão, podemos crescer e chegar muito longe”, afirma Thiago.

Além de dar visibilidade às histórias dos colaboradores, a iniciativa reforçou as oportunidades profissionais disponíveis para pessoas com deficiência. A coordenadora de Recursos Humanos da Energisa Rondônia, Sabrina Amorim, apresentou o Banco de Talentos da empresa e explicou como os interessados podem cadastrar seus currículos gratuitamente.

“Na Energisa, acreditamos que a inclusão acontece quando todas as pessoas encontram espaço para demonstrar seu potencial. Queremos que os profissionais com deficiência conheçam nossas oportunidades e participem dos processos seletivos. Mais do que preencher vagas, buscamos reconhecer competências, promover o desenvolvimento profissional e formar equipes que representem a diversidade da sociedade”, destaca Sabrina.

Oportunidades para pessoas com deficiência

As oportunidades podem contemplar diferentes áreas e níveis de formação, conforme as necessidades da empresa e os requisitos de cada função. Além das vagas destinadas preferencialmente ou exclusivamente a pessoas com deficiência, os candidatos também podem participar dos demais processos seletivos compatíveis com seus perfis profissionais.

Para cadastrar o currículo, o interessado deve acessar grupoenergisa.gupy.io, selecionar Rondônia no campo “Estado” e, em seguida, clicar em “Banco de Talentos – Candidatos PcD”. O cadastro é gratuito.

Na plataforma, o candidato deve preencher informações como formação acadêmica, experiências profissionais, habilidades e dados para contato. O perfil poderá ser considerado em futuras oportunidades, conforme a compatibilidade com os requisitos de cada vaga.

A Energisa orienta que os candidatos mantenham o currículo atualizado e acompanhem regularmente o e-mail, o telefone cadastrado e a caixa de spam, pois os contatos referentes às etapas dos processos seletivos podem ser realizados por esses canais.