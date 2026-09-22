Semes abre inscrições para torneio de futebol dos Jogos Abertos de Vilhena 2026

Por Assessoria

Publicada em 22/09/2026 às 14h13

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Semes), iniciou o período de inscrições para a modalidade de futebol nos Jogos Abertos de Vilhena (JAVs 2026). Os interessados em participar da competição têm até o dia 6 de outubro para realizar o cadastro.

As inscrições são gratuitas e feitas exclusivamente de forma online, preenchendo o formulário de inscrição no link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepKWLHwXSvvcVbkPh90C3QudyHL9yjq9TXT2Opwnlp6pEDjQ/viewform. Para confirmar a participação, as equipes devem realizar a doação de uma cesta básica, que precisa ser entregue diretamente na sede da Semes, anexo ao Ginásio Jorge Teixeira. O torneio contempla três categorias: Aberto, Máster 40 e Máster 50.

A edição de 2026 do campeonato de futebol dos JAVs distribuirá um montante total de R$ 45 mil em premiações. O vencedor de cada uma das três categorias receberá R$ 10 mil, enquanto os vice-campeões serão premiados com R$ 5 mil cada.

Conforme o regulamento definido pela coordenação, cada time participante deve inscrever no mínimo 16 e no máximo 22 atletas. O sorteio para a definição dos grupos de cada categoria será realizado no dia 6 de outubro, data em que ocorre o congresso técnico das disputas. A abertura oficial da modalidade está prevista para o dia 14 de outubro, e as partidas serão disputadas no Estádio Portal da Amazônia.