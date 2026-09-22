Por Assessoria

Publicada em 22/09/2026 às 14h29

Audiência Pública para apresentação das metas fiscais do 2º quadrimestre de 2026 será dia 30.

CONVITE A Prefeitura Municipal de Rolim de Moura – SEMFAZ atendendo a previsão legal do § 4°, Art. 9° da Lei de Responsabilidade Fiscal (101/2000), convida todos os Cidadãos Rolimourenses, para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA de Demonstração e Avaliação dos Cumprimentos das Metas Fiscais referente ao 2° Quadrimestre de 2026 a acontecer no dia 30/09/2026 às 10:30 hrs, no Auditório da Câmara Municipal de Rolim de Moura.