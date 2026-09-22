Festival de Música de Espigao do Oeste ocorre no próximo dia 25 na praça Nilo Balbinot

Por Assessoria

Publicada em 22/09/2026 às 14h22

Está chegando o grande dia! Nesta sexta-feira, 25 de setembro, prepare-se para subir ao palco no Canta Espigão! Chegou a sua vez de mostrar o seu talento e encantar o público!

Inscrições no link no site da prefeitura.

Local: Praça Nilo Balbinot

Data: 25 de Setembro (Sexta-feira)

Premiação: Do 1º ao 5º colocado

Inscrições: Gratuitas e limitadas! Não fique fora dessa! Traga sua torcida e venha fazer parte desse show!

Realização: Prefeitura de Espigão d’Oeste | SEMELC (Secretaria Municipal de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo)

Apoio: Conselho Municipal de Cultura de Espigão d’Oeste