Prefeitura convoca nutricionista, operador de máquinas pesadas, cozinheiro e zelador aprovados em processo seletivo

Por Assessoria

Publicada em 22/09/2026 às 14h00

A Prefeitura de Jaru publicou, na edição suplementar do Diário Oficial desta segunda-feira (21), o Edital de Convocação nº 05/SEGAP/2026, que convoca candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 003/SEGAP/2026 para os cargos de nutricionista, operador de máquinas pesadas, cozinheiro e zelador.

A contratação será por tempo determinado e os candidatos convocados devem apresentar a documentação exigida no prazo máximo de três dias úteis, contados a partir da data de publicação do edital de convocação.

A entrega dos documentos deve ser realizada exclusivamente por meio de peticionamento eletrônico.