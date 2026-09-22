Cantor Rick e mais 4 morrem após queda de helicóptero em SC; destroços são encontrados

Por Caroline Borges, John Pacheco, Júlia Venâncio

Publicada em 22/09/2026 às 13h54

Os destroços do helicóptero com o cantor Rick, da dupla com Renner, que desapareceu na Serra de Santa Catarina, foram encontrados nesta terça-feira (22) na região de Santa Bárbara, no interior de Urubici. Cinco corpos foram localizados, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Além de Rick, estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto e o copiloto da aeronave, identificados pela empresa somente como Antônio e Leopoldo, respectivamente.

A aeronave desapareceu na tarde de segunda-feira (21) após decolar de Porto Belo, no Litoral Norte, durante a manhã. O destino era São Joaquim, na Serra, em uma viagem de cerca de 190 quilômetros.

A região onde os destroços foram encontrados tem áreas que variam entre montanha, planície e mata fechada.

A operação de buscas contou com uma aeronave, que encontrou os destroços, aproximadamente 40 bombeiros, dois cães farejadores, mais de 10 viaturas, e drones com capacidade de identificação térmica.

Agora, a equipe se concentra em resgatar os corpos. Após a retirada, serão levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Lages, maior cidade da Serra.