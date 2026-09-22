PF prende foragido da Justiça por homicídio, latrocínio, receptação e porte ilegal de arma de fogo

Por PF/RO

Publicada em 22/09/2026 às 14h10

Guajará-Mirim/RO. A Polícia Federal, em ação de cooperação internacional com a Polícia Boliviana e em trabalho conjunto com o Núcleo Integrado de Inteligência de Fronteira (NIIF), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC), prendeu, nesta terça-feira (22/9), no posto de fronteira de Guajará-Mirim, um foragido da Justiça de Mato Grosso.

O homem estava foragido desde que teve o regime prisional regredido para o fechado, após a prática de novo crime durante o cumprimento de pena no regime semiaberto.

Contra ele havia mandado de prisão por regressão cautelar em aberto, expedido pela 4ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, com pena remanescente superior a 20 anos, relacionada a condenações por

Ele foi localizado em território boliviano, no Departamento de Beni, e entregue às equipes da Polícia Federal pelas autoridades bolivianas no posto de fronteira de Guajará-Mirim.