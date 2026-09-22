Prefeitura apresenta plano para retomada da Coleta Seletiva em Ji-Paraná

Por Natalino FS

Publicada em 22/09/2026 às 13h43

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), participou, na manhã desta terça-feira (22), de uma sessão com os vereadores para apresentar esclarecimentos sobre a contratação e a execução do serviço de Coleta Seletiva no município.

O secretário municipal de Meio Ambiente, João Luiz Barbosa, esteve acompanhado do presidente da Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis (Coocamarji), Celso Luiz Moulaz. Durante a reunião, foram apresentadas informações sobre a dinâmica do serviço, as rotas definidas e os bairros que serão contemplados nesta primeira etapa.

Para a execução da Coleta Seletiva, a Prefeitura realizou a contratação direta da Coocamarji, por meio de dispensa de licitação. A medida está prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010), que estabelece, no artigo 36, § 2º, a possibilidade de os municípios contratarem cooperativas ou associações de catadores para a realização de serviços de coleta seletiva, contribuindo para a inclusão socioeconômica desses trabalhadores.

Segundo o secretário João Luiz Barbosa, as rotas do serviço já foram definidas. A operação terá início com a distribuição de sacolas verdes aos moradores, que poderão utilizá-las para separar e armazenar os materiais recicláveis. Posteriormente, os resíduos serão recolhidos pelas equipes de catadores.

João Luiz reforçou ainda que a coleta convencional de resíduos continuará sendo realizada normalmente, sem alterações em sua rotina. “A Coleta Seletiva é um compromisso da gestão. Porém, o orçamento que recebemos quando assumimos, em 2025, não contemplava esse serviço. Agora, vamos começar e nossa vontade é que, em breve, possamos contemplar todos os bairros e distritos”, afirmou o secretário.

Nesta primeira fase, o serviço atenderá 20 bairros de Ji-Paraná, além dos distritos de Nova Colina e Nova Londrina. A ampliação deverá ocorrer de forma gradativa, conforme o planejamento e as condições do município.

O presidente da Coocamarji, Celso Luiz Moulaz, destacou a importância da retomada da Coleta Seletiva para a população e para os trabalhadores que atuam na reciclagem. Segundo ele, Ji-Paraná já foi referência na realização do serviço, e o retorno representa um avanço para o município. “Somos gratos a todos que colaboram para que hoje possamos estar retornando com o serviço à nossa população. Vamos atender primeiramente 20 bairros e os distritos de Nova Colina e Nova Londrina e estamos confiantes de que, em breve, vamos atender toda a cidade”, declarou.

A retomada da Coleta Seletiva em Ji-Paraná tem como objetivo ampliar a destinação adequada dos materiais recicláveis, fortalecer o trabalho desenvolvido pelos catadores e contribuir para a redução do volume de resíduos encaminhados à destinação final.