Prefeitura abre processo seletivo para Agente de Inspeção Sanitária e Médico Veterinário 

Por Assessoria

Publicada em 22/09/2026 às 14h06

A Prefeitura de Vilhena publicou nesta segunda-feira, 21, o Edital nº 001/2026, que abre o Processo Seletivo Simplificado para contratação de profissionais para os cargos de Agente de Inspeção Sanitária e Médico Veterinário.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, de 30 de setembro a 4 de outubro, por meio do Portal do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), disponível em https://sites.google.com/view/semagri-vilhena/seletivo2026.

Para o cargo de Agente de Inspeção Sanitária, é exigido Ensino Fundamental completo. A remuneração é de R$ 2 mil, acrescida dos benefícios previstos na legislação municipal, com jornada de 40 horas semanais. Os profissionais contratados serão lotados exclusivamente na Secretaria Municipal de Agricultura.

Já para a função de Médico Veterinário, é necessário possuir Ensino Superior completo em Medicina Veterinária, além de registro ativo e regular no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Rondônia (CRMV-RO). O salário é de R$ 4.305, também acrescido dos benefícios previstos na legislação municipal, para uma jornada de 40 horas semanais.

Os médicos veterinários poderão ser lotados na Semagri ou na Secretaria Municipal de Saúde (Semus), junto à Vigilância Sanitária, conforme a necessidade e o interesse da Administração Pública.

O processo seletivo será realizado em duas etapas, sendo a primeira uma prova teórica objetiva de múltipla escolha e a segunda a avaliação e análise de títulos, ambas de caráter eliminatório e/ou classificatório, conforme estabelecido no edital.

A seleção terá validade de dois anos, podendo ser prorrogada uma única vez, por igual período, a critério da Administração Pública e conforme a necessidade do serviço.

O edital completo, com os requisitos, cronograma, critérios de seleção e demais informações sobre o processo seletivo, está disponível no Diário Oficial do Município, na edição nº 4.562, publicada em 21 de setembro de 2026. Disponível no link: https://vilhena.xyz/diario-oficial/diarios_publicado/Abrir_Seguro/2026/09-setembro/DOV%20N%204562%20-%2021.09.2026.pdf?utm_source=chatgpt.com .