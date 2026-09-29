Sérgio Hondjakoff é acusado de racismo em A Fazenda

Por IG

Publicada em 29/09/2026 às 10h17

Rikardo Negro cumpriu o que disse e usou o ao vivo de A Fazenda para acusar Sergio Hondjakoff de racismo. Durante a dinâmica "Aponta Peão", o ex-bombeiro da Eliana se voltou, na última segunda-feira (28), contra o ator. "Você passou por mim e falou: 'Pangaré baiano'. Seja homem e assuma o que falou", pontuou.

Durante a atividade, os participantes tinham que dizer quais adversários "pesavam o clima" na temporada. No entanto, Murilo Dias trouxe o tema antes mesmo de Rikardo.

"Tem muitas coisas delicadas aqui no programa. Você é um cara que já viveu bastante, passou pelas dificuldades. Você teve falas muito pesadas, você foi totalmente preconceituoso, foi racista com o Rikardo. Você incentiva as pessoas a te zoarem e depois fala: 'Olha, eles estão com bullying'", disse o influenciador.

"Sendo preconceituoso, sendo intolerante religioso", frisou Murilo. "Essa história, nunca ouvi falar, não sei o que ele está falando", soltou Sérgio.

"O que significa pangaré baiano?", cravou Dias. "Ele me escolheu de pangaré na primeira dinâmica. Eu nunca ouvi falar dessa história de intolerância religiosa, de xenofobia. Pode ter sido uma fala infeliz. Às vezes, eu posso ter uma fala que está sendo usada contra mim", continuou o ex-Malhação.

Chateado, Rikardo entrou na dinâmica de A Fazenda e acusou o famoso de racismo e de preconceito.

Você foi racista comigo, sim, foi preconceituoso, você falou: 'Dança lá no seu axé, na Bahia'. Por que eu tenho que dançar na Bahia? É porque eu sou preto? Eu nunca usei a sua dor, irmão Rikardo Negro

"Não foi minha intenção ser racista nem xenofóbico. Eu só quis te zoar porque você me botou de pangaré; você votou em mim na primeira dinâmica", finalizou Serginho.

Importunação

Ana Bruna, em conversa com Giovanna Gold, relatou que Sérgio, o eterno Cabeção de Malhação, estaria tendo um comportamento inadequado com as mulheres da atração. O papo aconteceu na sexta-feira (25).

"Mas, daqui a pouco, vai começar a aparecer o que eu já vi. Daqui a pouco, vai começar a aparecer lá fora. Sabe o que? Ele olha muito para as meninas, sai de negócio duro da piscina, olhando as meninas", disse.

Porém, ela foi bem enfática e disse: "Já me cutucou com o 'negócio' dele quando abracei ele", disse.

O reality

A Fazenda é um reality show brasileiro produzido pela Teleimage e exibido pela Record desde 2009. Desde 2021, o programa é apresentado por Adriane Galisteu. Anteriormente, a atração já foi comandada por Brito Júnior, Roberto Justus e Marcos Mion. A direção-geral é de Rodrigo Carelli.

O programa reúne celebridades, conhecidas como peões, que passam a viver juntas em uma fazenda isolada do mundo externo e dos meios de comunicação. Além da convivência intensa, os participantes precisam cuidar dos animais e realizar tarefas diárias.