UBS Gebaldo dos Reis realiza mais uma Ação Mensal da Saúde para comunidade

Por Assessoria

Publicada em 29/09/2026 às 10h57

A UBS Gebaldo dos Reis, localizada no bairro Caixa D’Água, realizou neste final de semana, mais uma Ação Mensal da Saúde, levando atendimento e cuidado para mais perto da comunidade.

A ação contou com a participação do Núcleo de Enfermagem, Odontologia, Farmácia, equipe de Enfermagem e atendimento médico, proporcionando uma assistência multiprofissional e integral aos usuários.

Cada atendimento representa um compromisso com a promoção da saúde, a prevenção de doenças e a qualidade de vida da nossa população.

Saúde mais perto das pessoas, com cuidado, acolhimento e trabalho em equipe!