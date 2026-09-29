Leonardo volta a beber após 30 dias e desabafa: “Sofrimento”

Por IG

Publicada em 29/09/2026 às 10h23

O cantor Leonardo, 63 anos, voltou a beber depois de um tempo sem beber. Antes de finalizar o jejum, o famoso fez apontamentos sobre a experiência e a elencou como desafiadora. "Prefiro ser um gordo feliz do que um magro triste", disse.

Por meio dos seus Stories no Instagram, Poliana Rocha, esposa do ídolo sertanejo, postou um vídeo em que o pai de Zé Felipe comenta sobre o desafio. No entanto, esse hiato sem bebida era uma recomendação médica.

"Ficar 30 dias sem beber nada de bebida alcoólica realmente foi motivo de muito sofrimento. Deu vontade até de chorar. Uma pessoa igual a mim, que sou acostumado igual a um caranguejo de laboratório: só no álcool", disse.

"Trinta dias não foi brincadeira, não, gente. Nunca mais eu faço isso. Eu prefiro ser um gordo feliz do que um magro triste. Graças a Deus passou essa agonia. Viva!", comentou Leonardo.

No meio do processo, Poliana falou sobre decorrer do jejum que Leonardo estava fazendo. Na época, ele tinha completado 21 dias sem consumir bebidas alcoólicas, período que, segundo ela, trouxe mudanças perceptíveis.

Ao publicar uma foto recente do marido nos Stories, Poliana falou sobre a satisfação em acompanhar o momento e elogiou a postura do cantor diante da decisão.

"21 dias sem beber e eu estou muito feliz por você! Ver você passando por isso de frente, ficando mais leve, mais jovem, mais saudável, me enche de orgulho. Eu sempre quis o melhor pra você! "Te amo!", escreveu.

Vício em bebida

Leonardo já falou publicamente sobre a relação que mantém com o álcool. Em agosto, durante uma conversa com jornalistas no encerramento da Festa do Peão de Barretos, o cantor contou que teve contato com a bebida ainda na infância.

"Quando eu tinha 10 anos de idade, eu já trabalhava e eu não tinha amigos crianças", relatou.

Segundo Leonardo, a convivência com pessoas mais experientes contribuiu para que ele começasse a consumir bebidas alcoólicas.

"Eu sempre fui amigo de gente mais velha, responsável, é lógico. E já partiu do guaraná e do suco, logo pra cerveja!", contou na ocasião.

Leonardo e Poliana estão juntos desde 1994 e oficializaram o casamento no ano seguinte. O casal tem um filho, Zé Felipe. O cantor também é pai de Pedro Leonardo, Monyque Isabella, Jéssica Beatriz Costa, Matheus Vargas e João Guilherme, de outros relacionamentos.