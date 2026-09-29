Trump revoga normas que protegem alunos LGBTI de discriminação sexual

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 29/09/2026 às 10h02

O governo dos Estados Unidos revogou formalmente as normas da administração de Joe Biden que ampliavam as proteções contra discriminação sexual para incluir orientação sexual e identidade de gênero nas escolas do país.

A secretária de Educação, Linda McMahon, afirmou na segunda-feira, em comunicado, que a medida retira do registro federal a regulamentação aprovada em 2024 e restabelece as normas adotadas durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump.

Segundo o governo, essas regras já vinham sendo aplicadas desde janeiro de 2025.

A norma de Biden, aprovada em 2024, interpretou de forma explícita que a proibição de discriminação com base no sexo prevista no Título IX também abrangia orientação sexual e identidade de gênero.

A regulamentação protegia estudantes e funcionários de instituições de ensino financiadas com recursos federais contra esse tipo de discriminação.

O Título IX, lei federal aprovada em 1972, proíbe discriminação com base no sexo em programas e instituições educacionais que recebem financiamento federal.

A regulamentação de 2024 também ampliou a definição de assédio com base no sexo para incluir comportamentos relacionados à orientação sexual ou identidade de gênero, além de agressão sexual, violência entre parceiros, violência doméstica e assédio.

Com a decisão anunciada nesta segunda-feira, o Departamento de Educação retorna formalmente às normas de 2020, que adotavam uma definição mais restrita de assédio sexual e reforçavam garantias processuais para estudantes acusados.

Segundo a imprensa norte-americana, o impacto prático da mudança é limitado, já que o governo Trump havia deixado de aplicar as regras de Biden em janeiro de 2025, depois que decisões judiciais bloquearam e posteriormente anularam a regulamentação.