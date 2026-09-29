Grande deslizamento de terra atinge vilarejo no Nepal em meio a fortes chuvas

Por G1

Publicada em 29/09/2026 às 10h08

Um vídeo gravado no Nepal mostra o momento em que um grande deslizamento de terra atinge o vilarejo de Lete, no oeste do país. As imagens foram publicadas em uma rede social no domingo (27) e circularam pela imprensa internacional. Veja acima.

O autor do vídeo, Shahgar Jung, afirmou que as imagens foram feitas no fim da tarde de sábado (26). Segundo ele, o deslizamento interrompeu o fluxo de um rio que passa pela região. Não há relatos sobre feridos.

O caso ocorreu em meio a fortes chuvas que atingem o Nepal. Entre quinta-feira (24) e domingo, pelo menos 25 pessoas morreram em diferentes regiões do país, segundo o governo.

No distrito de Manang, no norte do Nepal, uma avalanche matou pelo menos quatro pessoas e deixou outras 12 desaparecidas. O caso foi registrado no domingo, no monte Himlung, uma montanha de 7.126 metros de altitude.

Todas as vítimas são nepalesas e estavam em um acampamento se preparando para receber clientes estrangeiros que participariam de escaladas.

Além da avalanche, as chuvas provocaram inundações e deslizamentos. O mau tempo levou as autoridades a emitir alertas para diferentes regiões do país.

O Nepal ainda se recupera da avalanche que provocou uma forte inundação em agosto. A tragédia destruiu vários vilarejos, deixando mais de 1.400 mortos e quase 6 mil desaparecidos.