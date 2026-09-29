BPTAR recupera quatro bikes e prende dupla após furto em frente de academia

Por pvhnoticias.com

Publicada em 29/09/2026 às 09h30

Dois homens foram presos na noite desta segunda-feira (28), durante uma ação da Polícia Militar no âmbito da Operação Maxumus, em Porto Velho. A ocorrência começou após o furto de uma bicicleta e terminou com a recuperação do veículo e a apreensão de outras bicicletas.

Segundo o boletim de ocorrência, a bicicleta foi furtada por volta das 15h09, em frente a uma academia localizada na Avenida Mamoré, no bairro Escola de Polícia. A vítima apresentou aos policiais imagens de segurança que registraram o momento do crime.

Durante o patrulhamento, equipes do PATAMO localizaram um homem identificado como Ronaldo D. S., que, segundo a PM, foi reconhecido pelas características registradas nas imagens. Durante a abordagem, ele teria confessado o furto e informado que havia vendido a bicicleta por R$ 100 a outro homem.

Os policiais chegaram até Melquisedeque M. C. S., que teria confirmado a compra e relatado que posteriormente revendeu a bicicleta por R$ 150 a Gilmar D. L. P.

No endereço indicado, os policiais localizaram a bicicleta furtada e outras três bicicletas, totalizando quatro veículos apreendidos. Segundo o boletim, Gilmar afirmou não possuir notas fiscais de nenhuma das bicicletas.

A vítima compareceu à Central de Flagrantes com a nota fiscal e reconheceu a bicicleta recuperada como sendo de sua propriedade.

Ainda conforme a ocorrência, Ronaldo D. S. e Melquisedeque M. C. S. foram presos e apresentados na Central de Flagrantes. Melquisedeque estava sob monitoramento eletrônico por tornozeleira no momento da ocorrência.

O caso foi registrado durante a Operação Maxumus e encaminhado à autoridade policial para as providências cabíveis.