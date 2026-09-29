Atletas de Jaru conquistam três pódios em campeonato de capoeira em Alta Floresta do Oeste

Por Assessoria

Publicada em 29/09/2026 às 09h05

Jaru foi destaque no campeonato de capoeira realizado em 26 de setembro de 2026, em Alta Floresta d’Oeste (RO). O evento, realizado pelo professor Ivan, do grupo de capoeira Raízes de Rondônia, reuniu mais de 150 atletas.

A professora Patrícia Dias, graduada a mestre, conquistou o 1º lugar em sua categoria. A estagiária Aline, conhecida como Maluquinha, alcançou o 3º lugar. No torneio de alunos, Coringa garantiu o 2º lugar para Jaru.

As três colocações celebram a dedicação dos capoeiristas jaruenses e reforçam a importância da capoeira como esporte e expressão cultural.