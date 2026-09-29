Colisão entre carro e moto deixa mulher ferida em Rolim de Moura
Por Rondonianews
Publicada em 29/09/2026 às 09h00
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 Um acidente de trânsito foi registrado por volta das 13h  desta segunda feira (28),na rotatória da Rua Barão de Melgaço e Avenida Porto Velho, no município de Rolim de Moura.

De acordo com as informações apuradas, uma mulher trafegava em uma motocicleta pela  Barão de Melgaço, no sentido ao centro da cidade. Ao realizar a manobra para contornar a rotatória, ela teve a preferência invadida por um veículo que seguia pela Avenida Porto Velho, no sentido ao Bairro Beira Rio.

Com o impacto da colisão, a motociclista acabou caindo no asfalto. As circunstâncias do acidente e o estado de saúde atual da vítima não foram detalhados até o momento 

Polícia Acidente
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