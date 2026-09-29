OAB RO aprova nova nomenclatura e cria a Comissão de Gestão de Carreira e Inteligência Emocional da Advocacia

Por OAB-RO

Publicada em 29/09/2026 às 09h19

O Conselho Seccional da OAB RO aprovou a alteração oficial da nomenclatura de uma das suas comissões temáticas. A partir de agora, a antiga “Comissão de Coaching Jurídico” passa a ser denominada oficialmente como “Comissão de Gestão de Carreira e Inteligência Emocional da Advocacia”.

O requerimento foi apresentado pelo presidente da referida comissão, Altair Altoff da Rocha, e teve como relatora no Conselho Pleno a conselheira Adriana de Kassia Ribeiro Pimenta. A mudança foi proposta para adequar a identificação do grupo às necessidades atuais do exercício da advocacia, distanciando-se do desgaste e do uso pejorativo que o termo “coaching” tem sofrido na sociedade e nos meios de comunicação.

No seu parecer, a relatora destacou que a nova designação clarifica a finalidade da comissão e favorece a aproximação da comunidade jurídica. A proposta foi amplamente fundamentada em dados práticos, incluindo um questionário diagnóstico realizado com profissionais rondonienses, o qual revelou que 57,1% dos inquiridos atuam de forma autónoma.

O levantamento demonstrou ainda que, embora muitos advogados tenham objetivos definidos, enfrentam grandes dificuldades em executá-los e procuram desenvolver competências como a gestão do tempo, liderança e inteligência emocional.

A reestruturação também está alinhada com as conclusões do Perfil ADV, o 1º estudo demográfico da advocacia brasileira realizado pelo Conselho Federal da OAB e pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Segundo os dados do estudo, que evidenciam a realidade de remuneração e a sobrecarga da profissão, torna-se essencial a existência de um espaço institucional dedicado ao planeamento de carreira e ao suporte emocional, útil tanto para jovens advogados como para profissionais mais experientes.

A partir de agora, a comissão irá nortear os seus trabalhos em três grandes eixos práticos: “Gestão de Si” (focada no autoconhecimento e inteligência emocional), “Gestão da Carreira” (planeamento, comunicação e perceção de valor) e “Gestão das Relações” (comunicação com clientes, negociação e gestão de conflitos).

O pleito foi aprovado pelo Conselho Seccional garantindo a preservação da atual composição e presidência da comissão, determinando-se a atualização imediata dos registos, sistemas e meios oficiais da Ordem.