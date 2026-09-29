Sport Genus vence e avança para segunda fase do Rondoniense Feminino Sub-17

Por FFER

Publicada em 29/09/2026 às 09h00

Na tarde de domingo o Centro de Desenvolvimento do Futebol, Heitor Costa recebeu mais uma partida do Rondoniense Feminino Sub-17, União Bandeirantes e Sport Genus jogaram pela terceira rodada da competição valendo vaga para as semifinais. Dentro de campo melhor para as meninas do Sport Genus que venceram pela placar de 4 a1 e se garantiram na próxima fase.

Nas semifinais as meninas do Sport Genus enfrentam o time o Tênis Clube, que tem 100% de aproveitamento, a partida decisiva acontece no próximo fim de semana, no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa. As semifinalistas do Rondoniense são, Gazin Porto Velho e Desportiva Itapuense e o Tênis Clube encara as meninas do Sport Genus as duas partidas estão previstas para o próximo sábado.