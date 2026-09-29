Por Assessoria

Publicada em 29/09/2026 às 15h27

A Prefeitura de Rolim de Moura lançou, na última semana, a plataforma digital Direto do Sítio, uma nova ferramenta criada para ampliar a visibilidade da produção da agricultura familiar e aproximar produtores e consumidores. A iniciativa é desenvolvida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SEMPLADEGE), em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI), com participação técnica do Projeto Cidades Inteligentes, do Instituto Federal de Rondônia (IFRO). A plataforma funciona como uma vitrine digital dos produtores e produtos da agricultura familiar do município.

O evento ocorreu no Auditório da Câmara de Vereadores contou com a presença do secretário da SEMPLADEGE, Rodnei Paes; do secretário da SEMAGRI, Uender Nogueira; do vereador Investigador Edinho; além de produtores, feirantes e servidores. Também participaram os professores do IFRO Sergio Loss Franzin, Alberto Ayres Benicio e Vagner Schoaba, que integram a participação técnica do instituto no desenvolvimento da iniciativa.

Por meio do Direto do Sítio, os consumidores poderão consultar produtores, produtos, categorias, preços, informações sobre sazonalidade, localização e feiras livres. A plataforma também permite o contato direto com o agricultor por meio do WhatsApp, possibilitando que produtor e consumidor combinem diretamente a retirada, entrega ou negociação dos produtos.

A ferramenta não realiza vendas, não processa pagamentos e não cobra comissão. Dessa forma, a negociação permanece diretamente entre produtor e consumidor, sem intermediários.

O prefeito Aldo Júlio destacou a importância dos agricultores familiares para o município e ressaltou que a nova ferramenta representa mais uma forma de valorizar quem produz no campo.

“Eu sempre digo que o produtor é o nosso maior patrimônio. É ele quem coloca o alimento na mesa das famílias e movimenta a economia do nosso município. Com o Direto do Sítio, estamos criando mais uma oportunidade para que esse produtor seja visto, tenha seus produtos divulgados e possa chegar diretamente ao consumidor”, afirmou o prefeito.

O secretário da SEMPLADEGE, Rodnei Paes, destacou que a iniciativa utiliza a tecnologia para criar uma nova possibilidade de divulgação da produção local. Já o secretário da SEMAGRI, Uender Nogueira, reforçou a importância da ferramenta como apoio aos agricultores familiares e à comercialização dos produtos.

Os produtores interessados em participar do Direto do Sítio devem procurar a Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI) para receber as orientações e realizar o cadastro. A participação é gratuita e, após a análise e aprovação das informações, o produtor poderá utilizar a plataforma para apresentar sua propriedade e divulgar os produtos disponíveis.