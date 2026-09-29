Inclusão profissional ganha espaço no Feirão de Empregos com orientação para trabalhadores e empresas

Por Adaides Batist

Publicada em 29/09/2026 às 16h39

A Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) participou do Feirão de Empregos com uma atuação voltada à inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Durante o evento, a secretaria ofereceu apoio, orientação e encaminhamento dos trabalhadores às oportunidades disponibilizadas pelas empresas participantes.

A iniciativa teve como objetivo aproximar trabalhadores e empregadores, ampliando o acesso ao emprego e fortalecendo a inclusão profissional das pessoas com deficiência.

No evento foi apresentado às empresas participantes do Feirão de Emprego o Programa Conexão Produtiva (PCD). Com o Conexão Produtiva, a Semias vai até as empresas para apoiar quem quer incluir e também quem precisa cumprir a Lei de Cotas. A proposta não é apenas ajudar na contratação: é criar condições para que a pessoa com deficiência entre, permaneça, se desenvolva e tenha oportunidades reais de crescimento no mercado de trabalho. A equipe vai oferecer consultoria gratuita dentro das empresas, formação das equipes, orientação sobre adaptações razoáveis, acessibilidade e inclusão, além de apoiar a construção de Planos de Adaptação e conectar cada empresa ao nosso ecossistema de inclusão.

Orientação para empresas

Além do atendimento aos trabalhadores, a Semias também disponibilizou às empresas participantes serviços de orientação sobre adaptação razoável. A proposta foi auxiliar os empregadores na identificação de medidas e adequações que contribuam para a acessibilidade, a inclusão e a permanência de profissionais com deficiência no ambiente de trabalho.

A consultoria foi direcionada tanto a empresas que estavam contratando novos profissionais com deficiência quanto àquelas que já contavam com esses trabalhadores em seus quadros e buscavam aprimorar as condições de acessibilidade e inclusão.

Para o secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, a inclusão profissional precisa ser acompanhada de condições adequadas para garantir a permanência e o desenvolvimento dos trabalhadores. “Nosso objetivo é aproximar as empresas das pessoas com deficiência e mostrar que inclusão não termina na contratação. É preciso preparar o ambiente, orientar as equipes e garantir condições para que esses profissionais possam permanecer, se desenvolver e conquistar novas oportunidades”.

Empresa Amiga da Inclusão

Outro destaque da participação da Semias foi a divulgação do Programa Empresa Amiga da Inclusão, iniciativa que busca ampliar o acesso das pessoas com deficiência a produtos e serviços acessíveis.

Por meio do programa, empresas parceiras podem oferecer cortesias, descontos e condições diferenciadas de pagamento, contribuindo para facilitar o acesso desse público a produtos e serviços e para fortalecer uma rede de estabelecimentos comprometidos com a inclusão.

A proposta também busca aproximar as empresas da comunidade e estimular a oferta de benefícios e condições diferenciadas, contribuindo para uma sociedade mais acessível e inclusiva.

Inclusão para além da contratação

A participação da Semias no Feirão de Empregos reforçou a atuação do município na promoção da autonomia, da cidadania, da acessibilidade e da inclusão das pessoas com deficiência, fortalecendo a articulação entre trabalhadores, empresas e políticas públicas.

O prefeito Léo Moraes destacou que a inclusão profissional deve estar associada à criação de oportunidades e à garantia de condições adequadas para o desenvolvimento das pessoas com deficiência. “A inclusão precisa acontecer de forma completa, com oportunidade de trabalho, acessibilidade e respeito. Estamos fortalecendo as políticas públicas para que as pessoas com deficiência tenham cada vez mais autonomia e possam ocupar os espaços que são seus por direito”.

“Mais do que encaminhar para uma vaga de emprego, a atuação busca contribuir para uma inclusão efetiva, que considere o acesso ao trabalho, a acessibilidade, a adaptação do ambiente profissional e também o acesso a produtos e serviços”, destacou o gerente de Equidade e Empregabilidade do Departamento de Acessibilidade, Inclusão e Desenvolvimento Humano (DAIDH) da Semias, Walter Pinheiro Rodrigues

A iniciativa reforça o compromisso da Semias com a construção de oportunidades e com o desenvolvimento de ações que promovam participação social, autonomia e inclusão das pessoas com deficiência.