Prefeitura de Porto Velho retoma passeio de trem na Madeira-Mamoré neste sábado (3)

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 29/09/2026 às 16h35

Considerado por décadas como um feito impossível por conta do abandono registrado ao longo do tempo, o retorno do passeio de vagão sob os trilhos da lendária Estrada de Ferro Madeira-Mamoré será um dos presentes à população porto-velhense em comemoração aos 112 anos da cidade.

O primeiro embarque acontece no próximo sábado (3), a partir das 15h. Esse passeio inicial será marcado pela emoção da retomada de uma parte maltratada da história do nosso povo e que agora volta a ter o seu devido protagonismo.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, o propósito dessa iniciativa é proporcionar uma experiência que faz parte da história de Porto Velho, garantindo um futuro de valorização de tudo que fez parte da construção da capital de Rondônia.

“Durante quase três décadas esse nosso acervo histórico e turístico ficou parado, agora é o momento de celebrarmos esse novo momento de Porto Velho, onde história e progresso caminham juntos. Estão todos convidados para esse passeio que está na memória afetiva de muita gente”, disse Léo Moraes.

Para o secretário adjunto de Turismo, Alekis Palitot, esse é um momento que todos os apaixonados pela história da Madeira-Mamoré tanto sonhavam. O passeio será realizado em dois formatos: o Kalamazoo fará o percurso do Casarão dos Ingleses até a Igreja de Santo Antônio, enquanto o vagão fará o trajeto somente dentro do Complexo Madeira-Mamoré.

“Teremos a oportunidade de mostrarmos Porto Velho de uma maneira que a atual geração ainda não teve a oportunidade de conhecer. Isso assegura a valorização da nossa história para as próximas gerações de porto-velhenses”.

Vale destacar que, após o embarque inicial, o passeio pelos trilhos da EFMM em um vagão puxado pela Locomotiva 18 será realizado todos os sábados, com 18 embarques e desembarques.

As vagas são limitadas e disponibilizadas pelo App PVH+. Não perca essa oportunidade de viver a sua história!