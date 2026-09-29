Prefeitura de Porto Velho disponibiliza ponto para descarte de resíduos eletrônicos

Por Renata Beccária

Publicada em 29/09/2026 às 16h32

Computadores, notebooks, celulares, impressoras, periféricos, televisores, monitores, cabos, carregadores e equipamentos de informática em geral podem ser descartados em um ponto de coleta de resíduos eletrônicos disponível na sede da Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra). O ponto funciona na rua Aparício Moraes, nº 3186, de segunda a sexta-feira, das 7h às 14h, e está disponível para o recebimento de materiais da população.

A iniciativa amplia as opções para quem possui equipamentos eletroeletrônicos sem uso e não sabe onde fazer o descarte. Equipamentos eletroeletrônicos não devem ser colocados junto ao lixo comum nem abandonados em ruas, terrenos ou outros espaços públicos. Esses produtos podem conter componentes e substâncias que, quando descartados de forma inadequada, podem causar impactos ao solo e à água. Além disso, a destinação correta permite a separação de peças e componentes que ainda podem ser reaproveitados ou encaminhados para reciclagem.

Pilhas e baterias também fazem parte dos resíduos eletroeletrônicos, porém não são recebidas neste ponto de coleta da Sesb. Por conterem materiais que exigem tratamento e destinação específicos, incluindo substâncias e metais potencialmente perigosos, esses itens devem ser entregues em pontos próprios de recebimento. Em Porto Velho, a população pode consultar os locais disponíveis para esse descarte por meio do sistema Recicla Pilhas, que reúne os endereços dos pontos de coleta existentes no município. O sistema consultado atualmente apresenta 22 pontos em Porto Velho.Consultar pontos de descarte de pilhas e baterias em Porto Velho

Para o secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, o ponto de coleta facilita o descarte para quem tem esse tipo de equipamento guardado em casa. “É comum que as pessoas guardem computador, celular, televisão ou outros equipamentos porque não sabem onde entregar. Agora temos um ponto para receber esse material e encaminhá-lo para a destinação correta. Com isso, também evitamos que esses resíduos sejam colocados no lixo comum ou descartados em locais inadequados”.

Para o prefeito Léo Moraes, a iniciativa amplia as alternativas de descarte adequado e contribui para uma cidade mais limpa e sustentável. “Estamos criando mais uma opção para que a população possa dar a destinação correta aos equipamentos que não usa mais. Quando o descarte é feito de forma adequada, protegemos o meio ambiente, evitamos resíduos nas ruas e ainda contribuímos para que materiais sejam reaproveitados e gerem oportunidades para os catadores”.

Os resíduos recebidos pela Prefeitura serão destinados à Cooperativa de Catadores Catanorte. Recentemente, integrantes da cooperativa passaram por capacitação voltada ao recebimento, separação e aproveitamento de resíduos eletroeletrônicos. A capacitação foi realizada por meio do projeto ReciclaON, desenvolvido pelo Instituto GEA – Ética e Meio Ambiente, fruto de articulação e parceria com a prefeitura. Após essa etapa, a cooperativa passou a contar com um espaço para receber e separar esse tipo de material. Parte dos componentes pode ser reaproveitada ou comercializada, o que também abre uma possibilidade de geração de renda para os catadores.