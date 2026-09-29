Quatro são presos em ação da PM contra ponto de venda de drogas

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 29/09/2026 às 15h22

Cinco aparelhos celulares, uma serra elétrica e duas bicicletas elétricas com sinais de adulteração foram apreendidos pela Polícia Militar durante uma fiscalização em um imóvel no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena. Segundo as informações da ocorrência, havia suspeita de que alguns desses objetos tivessem sido entregues por usuários como forma de pagamento por drogas.

A ação terminou com quatro pessoas presas. Entre os materiais recolhidos também estavam porções de crack e maconha, dinheiro e uma balança digital. Todos os envolvidos foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com os entorpecentes e os demais itens apreendidos.

A chegada dos policiais ao imóvel ocorreu após uma abordagem realizada durante patrulhamento no bairro Cristo Rei. Um homem, considerado em atitude suspeita, tentou fugir, mas acabou contido. Com ele foram encontradas porções de crack e maconha, dinheiro e um telefone celular.

De acordo com o relato obtido pela reportagem do Extra de Rondônia, o suspeito admitiu comercializar entorpecentes e informou ter adquirido as substâncias em um endereço no Novo Tempo. Ele também indicou aos policiais o local onde funcionaria o ponto de venda.

No endereço apontado, os militares encontraram o proprietário do imóvel acompanhado de uma mulher. Durante a abordagem, o homem tentou esconder uma porção de crack na boca para evitar a apreensão, mas foi contido pelos policiais.

A mulher indicou o local onde outras porções de entorpecentes e uma balança digital estavam escondidas. O material havia sido enterrado sob entulhos no quintal. Foi durante a fiscalização do imóvel que os outros objetos, incluindo os celulares, a serra elétrica e as bicicletas, foram encontrados.

Enquanto a ocorrência ainda era registrada, um quarto homem chegou de bicicleta transportando um botijão de gás. Ele se declarou usuário e afirmou que tentava trocar o objeto por entorpecentes.

Na consulta aos dados dos materiais apreendidos, a Polícia Militar constatou ainda que o telefone celular encontrado com o primeiro homem abordado havia sido registrado recentemente como produto de furto.

Ao fim da ação, os quatro envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à UNISP para as providências legais.