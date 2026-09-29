Léo Moraes recomenda voto a Silvia Cristina e juntam forças pela saúde

Por Assessoria

Publicada em 29/09/2026 às 15h55

O trabalho realizado por Sílvia Cristina pela saúde e o apoio do prefeito Léo Moraes, fortalecem e alavancam o nome dela para o Senado, em Porto Velho. Com uma campanha crescente nas ruas, nesta reta final, Sílvia tem realizado diversas mobilizações também na capital, ampliando a sua presença e o contato com os eleitores.

Na saúde, Sílvia Cristina já investiu R$ 220 milhões para assegurar prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer em Rondônia. Ela garantiu quatro hospitais funcionando e atendendo a população, sendo dois deles centros de referência em prevenção e diagnóstico precoce do câncer, em Ji-Paraná e em Vilhena. “Não é discurso vazio. Eu já fiz quatro hospitais, que entreguei funcionando. Eu sei como fazer e sei o que a população precisa”, disse ela.

Também construiu o hospital de olhos, com mais de 16 mil cirurgias de cataratas já realizadas, e o hospital de reabilitação, em Porto Velho, que oferece tratamentos com equipamentos de última geração, além de órteses, próteses e cadeiras de rodas adaptadas, entre outros serviços.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, entrou na campanha de Sílvia Cristina e esse apoio já mostra sinais de impulsionamento da candidatura da senadora. Um dos prefeitos mais bem avaliados das capitais brasileiras, Léo é um reforço de peso, nessa reta final de campanha.

Sílvia Cristina anunciou que a parceria com Léo Moraes está consolidada e que ela assumiu dois compromissos com a capital: a construção de uma unidade de tratamento oncológico infantil e de um centro especializado de autismo.