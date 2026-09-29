PF combate grupo ligado ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro

Por PF/RO

Publicada em 29/09/2026 às 14h10

Guajará-Mirim/RO. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (29/9) a Operação Hidra, para desarticular um grupo investigado por tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

A ação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão nos municípios de Guajará-Mirim/RO, Porto Velho/RO e Cacoal/RO. As ordens foram expedidas pela 2ª Vara de Garantias da Comarca de Porto Velho/RO.

A investigação começou a partir de uma apreensão de drogas. A análise do material apreendido revelou a atuação de um grupo organizado, com integrantes responsáveis pela logística, pela comercialização da droga e pela movimentação dos recursos obtidos com a atividade ilícita.

Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.