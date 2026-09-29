Prefeitura avança na recuperação de ruas e avenidas de Ji-Paraná

Por Natalino FS

Publicada em 29/09/2026 às 14h31

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), intensificou nesta segunda-feira (28) os serviços de recuperação de ruas e avenidas do município. A operação tapa-buracos tem como objetivo reduzir os danos provocados pelas chuvas e melhorar as condições de trafegabilidade nos principais corredores de trânsito e vias de acesso aos bairros.

Nesta etapa, os trabalhos estão sendo realizados em diferentes pontos da cidade. Entre os locais contemplados estão a avenida Valdemar da Silva, no trecho entre as ruas Maria Anastácia Vicente e José Odilon Rios; a rua Maria do Nascimento Gambarti, entre a avenida Valdemar da Silva e a rua Olívio Campos Dourado, no bairro Copas Verde; além da rua Santa Clara, esquina com a Marginal da BR-364; rua Padre Silvio Michelussi, esquina com a rua Feijó, no bairro Riachuelo; e rua Washington Luiz, nas proximidades da Linha 94, no bairro São Pedro.

O prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), destacou que a intensificação da frente de trabalho busca acelerar a recuperação das ruas e avenias antes do período de chuvas, quando as condições climáticas podem dificultar a execução dos serviços. “É uma ação descentralizada para diminuir gradualmente os buracos que surgem e as ruas que precisam ser restauradas”, afirmou o prefeito.

Novo método busca aumentar a durabilidade do serviço

A equipe da Semosp também adotou um novo método de recuperação asfáltica. O procedimento consiste na remoção total do trecho comprometido, seguida da aplicação de uma nova base e, posteriormente, da massa asfáltica.

De acordo com a secretaria, a técnica proporciona maior durabilidade ao reparo em comparação ao método tradicional de tapa-buracos, contribuindo para a recuperação mais eficiente dos pontos danificados.

Participação de todos

A Prefeitura de Ji-Paraná reforça a importância da participação dos moradores na identificação de locais que necessitam de manutenção. As solicitações de reparos podem ser encaminhadas pelos canais oficiais de atendimento, incluindo o aplicativo Conecta Jipa e o WhatsApp da Semosp, pelo número (69) 99289-1163.