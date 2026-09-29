Senadores dos EUA voltam a cobrar de Rubio compromisso do governo Trump em reconhecer resultado da eleição no Brasil

Por G1

Publicada em 29/09/2026 às 15h39

Senadores democratas dos Estados Unidos voltaram a cobrar o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, garantias de que o governo norte-americano aceitará o resultado das eleições no Brasil.

Em uma nova carta enviada a Rubio na segunda-feira (28), os senadores Jeanne Shaheen, Peter Welch e Tim Kaine questionaram se o governo de Donald Trump "se comprometerá a reconhecer o resultado" do pleito brasileiro.

"O governo (dos EUA) se comprometerá a reconhecer o resultado certificado das eleições democráticas de 2026 no Brasil e a apoiar relações diplomáticas normais com qualquer candidato que seja livre e justamente escolhido pelo povo brasileiro?", questionaram os senadores.

Na semana passada, congressistas norte-americanos já haviam enviado uma carta ao secretário de Estado norte-americano em que acusavam o governo Trump de tentar interferir nas eleições brasileiras.

No novo documento, os senadores expressaram "preocupação com ações do governo (dos EUA) que ameaçam nossa aliança estratégica com o Brasil" e voltaram a apontar uma suposta tentativa de interferência por parte de Washington.

"Ao longo do segundo mandato do Presidente Trump, observamos autoridades dos EUA envolvidas em uma campanha de interferência e desestabilização no Brasil", diz o documento.

Na carta, eles apresentam, como indícios:

A nomeação de Darren Beattie, político de extrema direita e forte crítico do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, como assessor sênior para questões relacionadas ao Brasil no Departamento de Estado dos EUA;

A aplicação de novas tarifas extras após uma investigação, segundo relatos, "iniciada por determinação do presidente Trump".

O governo norte-americano ainda não havia se manifestado sobre a nova carta até a última atualização desta reportagem. Em agosto, o Departamento do Estado dos EUA afirmou ao g1 que respeitará "qualquer governo" que for eleito em outubro no Brasil.

O departamento também negou ter plano para impedir a reeleição do presidente Lula.