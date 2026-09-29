Prefeito Léo Moraes anuncia programação dos 112 anos de Porto Velho com shows, passeios gratuitos e bolo de 112 metros

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 29/09/2026 às 14h14

Porto Velho completa 112 anos na sexta-feira (2) com uma programação de três dias organizada pela Prefeitura. As comemorações começam na quinta-feira (1º) e terão como principal cenário o Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, além de atividades na Praça João Nicoletti e no Teatro Banzeiros.

“Estamos trabalhando com todo o carinho para entregar uma semana repleta de atividades que mostrem a beleza da nossa história e a força do nosso povo. Serão duas noites de muito conhecimento e diversão”, disse o prefeito Léo Moraes.

Os passeios gratuitos de barco pelo rio Madeira ocorrerão de 1º a 3 de outubro, das 10h às 17h. Ao longo dos três dias, também estão previstos shows nacionais a partir das 19h, no espaço em frente ao Prédio do Relógio.

Confira a programação:

Quinta-feira (1º de outubro): passeio gratuito de barco pelo rio Madeira, das 10h às 17h; hasteamento da nova bandeira de Porto Velho, às 16h30, na Rosa dos Ventos; entrega da Praça João Nicoletti reformada, às 18h; e show nacional a partir das 19h.

passeio gratuito de barco pelo rio Madeira, das 10h às 17h; hasteamento da nova bandeira de Porto Velho, às 16h30, na Rosa dos Ventos; entrega da Praça João Nicoletti reformada, às 18h; e show nacional a partir das 19h. Sexta-feira (2 de outubro): passeio gratuito de barco, das 10h às 17h; entrega de comendas, às 10h, no Teatro Banzeiros; corte e distribuição do bolo de 112 metros, às 16h, no Complexo Madeira-Mamoré; apresentação da Esquadrilha Fox sobre o rio Madeira, às 17h; solenidade de retorno da locomotiva com vagão, às 17h30, em frente ao Food Trem; e show nacional a partir das 19h.

passeio gratuito de barco, das 10h às 17h; entrega de comendas, às 10h, no Teatro Banzeiros; corte e distribuição do bolo de 112 metros, às 16h, no Complexo Madeira-Mamoré; apresentação da Esquadrilha Fox sobre o rio Madeira, às 17h; solenidade de retorno da locomotiva com vagão, às 17h30, em frente ao Food Trem; e show nacional a partir das 19h. Sábado (3 de outubro): passeio gratuito de barco, das 10h às 17h; parque de infláveis a partir das 17h, em frente ao Food Trem; e show nacional a partir das 19h.

As comemorações incluem ainda passeio de vagão, sorteio de 50 bicicletas e o “Passeio da Kalamazoo”. Para os dias 29 e 30 de outubro, às 18h, está prevista a atividade “Uma noite no museu”, com apresentação teatral e visita guiada ao Museu do Complexo Madeira-Mamoré.