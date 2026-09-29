Obras no Pacarana: Drenagem pluvial inicia nova etapa de pavimentação
Por Assessoria
Publicada em 29/09/2026 às 15h02
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Nesta terça-feira (29/09), a equipa da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento (SEMOD) deu início aos trabalhos de drenagem pluvial na Avenida Muiriquitan, localizada no distrito do Pacarana.

Esta intervenção representa a primeira fase fundamental da obra. Logo após a conclusão da instalação do sistema de drenagem, a empresa responsável dará início aos serviços de terraplenagem, preparando a via para receber a pavimentação.

No total, o projeto contempla 2.000 metros de infraestrutura e obra asfáltica, garantindo mais mobilidade, segurança e qualidade de vida para todos os moradores do distrito.

Trabalho contínuo pelo desenvolvimento da nosso município.

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