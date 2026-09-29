Deborah Secco posa de biquíni e deixa abdômen trincado à mostra

Por IG

Publicada em 29/09/2026 às 15h57

Deborah Secco, de 46 anos, chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar fotos curtindo um dia de sol à beira da piscina. Publicados nesta segunda-feira (28), os registros foram feitos no domingo (27), quando a atriz aproveitou o momento de lazer para renovar o bronzeado.

Para a ocasião, Deborah escolheu um biquíni vermelho fio-dental e completou o visual com chapéu de palha e óculos escuros. Em uma das imagens, ela posou diante do espelho; em outra, apareceu à beira da piscina. “Domingo feliz”, escreveu na legenda.

A publicação recebeu uma série de elogios dos fãs. “Linda, Dedé”, comentou uma seguidora. “Muito linda e gata demais!”, escreveu outra. “Mulherão da poxa” e “Lindíssima demais!” também estiveram entre as mensagens deixadas na postagem.

As fotos foram feitas no apartamento de Deborah na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O imóvel, com vista para o mar, chegou a ser anunciado por R$ 9 milhões em 2025, após o fim do casamento da atriz com Hugo Moura.

Apesar de ter colocado o apartamento à venda, Deborah continuou morando no local. Com cerca de 400 metros quadrados, a propriedade conta com cinco suítes, varanda com churrasqueira, hidromassagem, sala de jantar integrada à cozinha e garagem com capacidade para até três carros.