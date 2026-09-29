Duda Guerra manda suposta indireta para Angélica após polêmica

Por IG

Publicada em 29/09/2026 às 16h01

Duda Guerra, de 18 anos, se tornou um dos assuntos mais comentados do momento nas redes sociais após compartilhar uma mensagem que foi interpretada por alguns internautas como uma possível indireta para Benício Huck, de 18 anos, seu ex-namorado, e para a mãe dele, a apresentadora Angélica, de 52 anos.

A publicação em questão foi feita no TikTok e viralizou rapidamente pela referência a um “filhinho de mamãe”. Na legenda de uma foto, a influenciadora disparou: “Deus me abençoou com uma personalidade que homem fraco e filhinho de mamãe não consegue lidar”.

Como era de se imaginar, a frase ganhou repercussão entre os seguidores, que ligaram o conteúdo ao antigo relacionamento da jovem com o herdeiro de Angélica e Luciano Huck. Entretanto, até o momento, não existe qualquer confirmação de que a mensagem tenha sido direcionada à família.

Entenda a polêmica

O assunto voltou circular nas redes após Angélica comentar sobre a exposição do namoro do filho com Duda Guerra. Durante uma entrevista à revista Ela, que foi repercutida pelo UOL no último domingo (27), a esposa de Huck relembrou a dimensão da polêmica.

Sincera, a loira confessou ter ficado surpresa com a proporção do episódio.“Um dia, estava no médico e, de repente, num canal sério de notícias, passou uma chamada: 'Treta teen...'. Pensei: 'O mundo mudou'", disse.

A gente tem que estar alerta para tudo. Serviu para meus três filhos entenderem a proporção que as coisas tomam quando o nome deles está envolvido.Angélica, apresentadora.

Apesar da situação, a mãe de Benício afirmou não ter sentido raiva das pessoas envolvidas, mas ficou triste com a exposição. Segundo ela, a situação serviu como aprendizado para os filhos, que passaram a prestar mais atenção à maneira como lidam com a exposição pública.