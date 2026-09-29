Paolla Oliveira agita fãs com sequência de fotos no banho:

Por IG

Publicada em 29/09/2026 às 16h07

A atriz Paolla Oliveira, de 44 anos, movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (28) ao compartilhar uma sequência de fotos durante o banho. Em parte dos registros, a artista aparece debaixo d’água, enquanto em outros surge usando um roupão de seda. Na legenda, ela definiu o momento como um “banho de skincare”.

A publicação rapidamente chamou a atenção dos seguidores e também rendeu elogios de famosos. A cantora Mariana Fagundes deixou um “Gata” nos comentários.

Entre os fãs, uma seguidora fez referência à música “Garota de Ipanema”, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, ao escrever “Olha que coisa mais Linda e cheia de graça”. “Mulher mais linda do Brasil”, comentou outra. “Ai meu coração não aguenta”, brincou uma terceira.

Atriz também chamou atenção no fim de semana

No domingo (27), Paolla já havia despertado a atenção dos seguidores ao compartilhar um momento de lazer em casa. Em um registro publicado nos Stories do Instagram, a atriz apareceu aproveitando um dia de sol e renovando o bronzeado em sua mansão, no Rio de Janeiro.