Trump critica soltura de suspeitos de planejar atentado no Reino Unido e cita possível elo com Irã

Por G1

Publicada em 29/09/2026 às 15h52

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nesta segunda-feira (28) a decisão das autoridades britânicas de libertar sob fiança os cinco homens presos por suspeita de preparar um ataque terrorista contra uma base aérea norte-americana no Reino Unido.

Os cinco homens foram detidos no domingo (27) sob suspeita de crimes relacionados a explosivos, depois que três vans que supostamente estariam carregadas de explosivos foram encontradas perto da RAF Fairford, base usada pelos EUA.

Segundo Trump, os suspeitos já estavam sob investigação havia algum tempo. O presidente também elogiou a atuação das autoridades britânicas, mas disse estar surpreso com a libertação.

"Eu não teria feito isso", disse Trump a jornalistas. "Eles têm trabalhado muito bem. Trabalharam muito próximos de nós. Sabemos tudo sobre eles. Nós não os teríamos libertado."

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 28 de setembro de 2026 — Foto: Kevin Lamarque/Reuters

Questionado sobre a possibilidade de o caso ter ligação com o Irã, Trump respondeu que "pode ser", mas evitou dar detalhes. "Eu sei a resposta, posso ser muito específico, mas prefiro não dizer", afirmou.

Os cinco homens são cidadãos britânicos de cerca de 20 anos. Um deles tem 24 anos e é de Camden, no norte de Londres. Outros três, de 23, 24 e 25 anos, são de Westminster. O quinto, também de 24 anos, é de Willesden, no noroeste de Londres.

Eles continuam sob investigação, segundo a polícia.

O Reino Unido autorizou os EUA a usar a RAF Fairford em operações contra instalações de mísseis do Irã. As autoridades ainda não concluíram se o incidente foi um ataque patrocinado por outro país. Uma possível ligação com o Irã, a Rússia ou milícias está sendo apurada.

Laurence Taylor, chefe do Policiamento Antiterrorismo, afirmou que os investigadores estão considerando todas as possibilidades, incluindo a hipótese de que o ataque tenha sido cometido em nome de outro país.

A embaixada do Irã em Londres negou que o país esteja por trás do plano. Em comunicado publicado no X, a representação iraniana afirmou que as suspeitas são "infundadas e maliciosas".

O que aconteceu

Um policial bloqueia uma estrada próxima à base aérea da RAF Fairford, que abriga pessoal da Força Aérea dos Estados Unidos (USAF), em Fairford, Gloucestershire, Grã-Bretanha, — Foto: REUTERS/Toby Shephear

Os homens foram detidos na madrugada de domingo, depois que três vans que supostamente estariam carregadas de explosivos foram avistadas perto da RAF Fairford.

Uma equipe especializada do Exército britânico em desativação de explosivos foi enviada para examinar os veículos. Moradores de 85 propriedades próximas à base precisaram ser tirados de casa depois que a polícia declarou um "incidente grave" na região.

Até a manhã desta segunda-feira, os moradores ainda não tinham conseguido voltar para casa, e as vans ainda não haviam sido removidas.

Ainda no domingo, Trump afirmou que os cinco homens estavam tentando causar "grandes danos" à base aérea e classificou a prisão como um trabalho "fantástico".

Um porta-voz da Força Aérea dos EUA afirmou que as unidades americanas instaladas no Reino Unido permanecem vigilantes.

Segundo ele, as autoridades militares avaliam de forma constante diferentes fatores de segurança para decidir quais medidas devem ser adotadas ou modificadas para proteger militares, funcionários civis, contratados e familiares.