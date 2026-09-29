Audiência pública para prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde acontece nesta terça-feira (29)

Por Assessoria

Publicada em 29/09/2026 às 14h26

A Prefeitura de Jaru realiza nesta terça-feira (29), a partir das 16h, a prestação de contas referente às ações e serviços prestados ao longo do 2º quadrimestre de 2026 pela Secretaria Municipal de Saúde – Semusa.

A audiência pública acontecerá na Câmara de Vereadores e tem como objetivo apresentar à população os resultados das ações e serviços prestados pela Semusa, além de divulgar relatórios pertinentes à aplicação dos recursos públicos destinados à área da saúde.

O público pode participar da audiência de forma presencial ou por meio de transmissão ao vivo no perfil oficial da Prefeitura de Jaru no Facebook.