Drones e câmeras na BR 364, votação em Rondônia inicia às 7 horas, Cone Sul sem representatividade na Câmara Federal

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 29/09/2026 às 14h00

Drones/câmaras – Desde segunda-feira (28) estão ativos nas rodovias federais de Rondônia a fiscalização, através de drones e câmeras fixas. A medida foi necessária, após ser constatado que ocorreram aumento de 31,02% nos acidentes entre os meses de janeiro a setembro com 1.398 ocorrências e 352 mortes, além de 1.067 acidentes, sendo 352 classificados como graves. E a BR 364, na ligação Porto Velho a Vilhena, com cerca de 700 km, trecho conhecido como “Corredor da Morte”, devido ao elevado número de acidentes, a maioria com óbito lidera o ranking de desastres, mesmo com a terceirização e compromisso da Nova 364, que “administrar” o trecho da BR, com obras de duplicação em pouco mais de 100 km, implantação de terceiras vias em locais estratégicos, restauração e manutenção do piso, dezenas de passarelas, porque a rodovia passa pelo perímetro urbano de dez cidades continua matando.

Fiscalização – No trecho em Porto Velho a Vilhena, em períodos de safras de grãos (soja, milho, café) circulam em média, cerca de 2,5 mil carretas, bitrens, treminhões/dia. A rodovia foi construída na década de 80, quando um caminhão trucado transportava de 10 a 14 toneladas. Hoje os veículos de carga transportam em média 40 a 50 toneladas. Na inauguração da pavimentação da 364 (década de 80), o maior veículo de carga era o caminhão trucado e o movimento de veículos pesados era mínimo. Hoje, além do volume (cerca de 2,5 mil veículos de carga/dia), temos o volume de carga que é muito maior e o alicerce da 364 é mesmo)0. A Nova 364 tem a concessão do trecho da rodovia durante 30 anos e, no período, a “obrigação” de duplicar pouco mais de 100 dos 700 km. Isso significa, que o “Corredor da Morte” continuará somando óbitos, porque, mesmo com a fiscalização intensiva com drones e câmeras não será possível evitar os acidentes devido ao enorme volume de tráfego. É o fim da rosca...

Eleições – No domingo (4) serão realizadas as eleições gerais em primeiro turno em todo o Brasil. Rondônia tem horário diferenciado, uma hora a menos que Brasília, que é referência. Os eleitores devem ser conscientizados, que o horário para votação no Estado não é o mesmo da Capital Federal, Brasília. A votação em todos os pontos pré-estabelecidos em Porto Velho e no interior terá início às 7 horas e será encerrada às 16 horas. Certamente por volta das 19 horas já teremos o resultado às eleições majoritárias no Estado (presidência da República e governador), e até às 20 horas aos demais cargos, duas das três vagas ao Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa (Ale). O resultado de governador provavelmente não será definitivo, pois a expectativa é de segundo turno (25 de outubro), porque dificilmente teremos condições de um dos seis candidatos à sucessão estadual receber 50% mais um dos votos válidos, o mesmo caso de a presidente da República.

Câmara/Assembleia – Provavelmente por volta das 20h do dia 4 já teremos as novas composições para a Câmara Federal (oito cadeiras) e Assembleia Legislativa (24 cadeiras), a partir de janeiro. Seis dos atuais deputados federais são candidatos à reeleição e dois deles, Sílvia Cristina e Fernando Máximo (PL), concorrem ao Senado. 21 dos 24 deputados estaduais querem um novo mandato e, na opinião de analistas políticos, em torno de 60% têm condições de sucesso. As demais vagas devem ser ocupadas por novos deputados, certamente vereadores de Porto Velho e do interior, ex-prefeitos e novas lideranças regionais. É a “dança” das cadeiras, que ocorre de 4 em 4 anos. O processo de reeleição é sempre mais difícil, porque as cobranças são maiores.

Cone Sul – Uma das regiões de maior produtividade de grãos, soja principalmente, de Rondônia é o Cone Sul, tendo como principal município Vilhena. A região já teve representantes no Senado e Câmara Federal e hoje conta com Luizinho Goebel (PL-Vilhena), que está no quinto mandato e em busca do sexto, Rosângela Donadon (PRD-Vilhena) e Ezequiel Neiva UB-Cerejeiras). Luizinho e Rosângela são candidatos à reeleição e Ezequiel está inelegível. A região não tem nenhum representante no Congresso Nacional e, o ex-deputado federal, Natan Donadon, do União Brasil é candidato a uma das oito cadeiras na Câmara Federal. É o Cone Sul em busca de espaço político na área federal. A região tem o senador Jaime Bagattoli (PL), de Vilhena. A missão não será das mais fáceis, porque quatro dos seis federais são candidatos à reeleição com chances concretas de se manterem deputados. A disputa pelas outras quatro promete ser acirrada, já que temos nomes já aprovados nas urnas, como Jesualdo Pires (PP), ex-prefeito de Ji-Paraná e ex-deputado federal, e Airton Gurgacz, também de Ji-Paraná, ex vice-governador e ex-deputado estadual, além de outros candidatos com potencial eleitoral.

Respigo

Ainda sobre a fiscalização por drones e câmeras na BR 364. Motoristas que utilizam celular enquanto dirige, que não respeita a distância regulamentar do veículo à frente, que fazem ultrapassagens proibidas estão no grupo de fiscalização monitoradas +++ Pesquisa da Amazônia Urbana coloca Porto Velho e Pimenteiras entre os 20 municípios mais ricos do Norte no agronegócio em 2025. Porto Velho está em 8º lugar e Pimenteiras em 15º +++ Estamos chegando ao final da campanha política (as eleições em primeiro turno serão no domingo-4) e já é possível notar uma maior participação da população no processo político-eleitoral. Também está evidente que a disputa pelas 24 cadeiras do Parlamento Estadual é ferrenha, inclusive com enormes possibilidades de novos nomes ocuparem cadeiras na Casa do Povo a partir da próxima legislatura +++ Os reeleitos e eleitos serão empossados no dia 1º de fevereiro. Presidente da República e governadores no dia 5 de janeiro, não mais no primeiro dia do ano +++ E a Seleção Brasileira conseguiu uma “importante” vitória (4x2) sobre a Austrália na manhã de hoje (29). O amistoso é programação da data FIFA +++ A “Selecinha” dos empresários de jogadores tem mais um amistoso “fundamental” para o futuro e enfrentará a Índia. O jogo será às 10 horas de sábado (3), véspera das eleições gerais.

• Faltam 5 dias paras as eleições. Você já escolheu seus candidatos aos diversos cargos que estão em disputa? Seu voto tem validade de 4 anos, por isso ao votar, use o cérebro, não o estômago.