“Senado não é espaço para aventureiros de internet”, afirma Acir Gurgacz ao defender experiência para representar Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 29/09/2026 às 13h40

Na reta final da campanha, Acir Gurgacz (PDT) fez um apelo ao eleitor de Rondônia: ao escolher os dois senadores no próximo domingo (4), considere quem tem experiência para defender o estado em Brasília e cobrar a execução das obras. Em publicação em suas redes sociais, o candidato criticou promessas sem resultados e afirmou que o Senado exige mais do que visibilidade na internet.

“Senado, minha gente, é coisa séria. Não é espaço para aventureiros de internet, nem para marinheiros de primeira viagem”, declarou.

Acir defendeu que um dos votos pode expressar a identificação do eleitor com os valores de um candidato, mas pediu que a escolha também leve em conta a capacidade de produzir resultados. Ele citou saúde, educação de qualidade, emprego qualificado e condições para empreender como prioridades para Rondônia.

“Pense bem nos teus dois votos, porque nessa época todo mundo chega aqui prometendo tudo”, afirmou. O candidato questionou, então, se os adversários entregaram resultados quando tiveram oportunidade ou se sabem fazê-lo.

Acir apontou sua passagem pelo Senado como diferencial. Segundo ele, representar Rondônia exige credibilidade, conhecimento do funcionamento de Brasília, capacidade de elaborar projetos e acompanhamento das obras para que os recursos se convertam em benefícios à população.

“Eu já fiz isso. Agora pergunte se os outros candidatos fizeram”, disse.

Acir também chamou a atenção para a votação deste ano: cada eleitor poderá escolher dois candidatos diferentes para o Senado. Ao pedir um desses votos, reforçou o número 123 e resumiu a mensagem da campanha: votar com esperança, mas exigir de quem pede o voto experiência e resultados para Rondônia.