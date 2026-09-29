Wiveslando Neiva inicia semana decisiva com mobilização crescente em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 29/09/2026 às 13h30

O candidato a deputado estadual Wiveslando Neiva (PL) participou na última segunda-feira (28) da reunião de encerramento de sua campanha eleitoral em Porto Velho. O evento foi realizado no Spasso Multieventos, reunindo apoiadores, lideranças e integrantes da campanha e contou com a participação do candidato a governador Marcos Rogério (PL).

Durante o evento, Wiveslando Neiva destacou o trabalho realizado ao longo da campanha e a caminhada por diferentes regiões do estado. Segundo o candidato, o período eleitoral foi marcado pelo contato direto com a população e pela oportunidade de apresentar suas propostas e ouvir as demandas dos municípios. “Foi uma caminhada intensa, passando por cada canto de Rondônia, conversando com as pessoas, ouvindo suas necessidades e mostrando que estamos preparados para trabalhar pelo nosso estado. Chegamos nesta reta final com a certeza de que fizemos uma campanha limpa, propositiva e muito próxima do povo”, frisou.

Wiveslando Neiva também ressaltou a chegada de novos apoiadores em torno de sua candidatura e a forma positiva como foi recebido durante as agendas. Para ele, a receptividade encontrada nos municípios fortaleceu a caminhada e ampliou o grupo que passou a defender sua candidatura. “A cada município que chegamos encontramos portas abertas, pessoas que acreditaram na nossa proposta e novos apoiadores se juntando à caminhada. Esse carinho e essa confiança nos deram ainda mais força para seguir em frente”, afirmou.

Durante o encontro, Marcos Rogério destacou a candidatura de Wiveslando Neiva e fez referência ao trabalho construído por seu pai, o deputado Ezequiel Neiva. Para o candidato ao Governo de Rondônia, Wiveslando representa a continuidade de um legado político voltado à atuação em favor da população e ao desenvolvimento do estado. “Wiveslando tem a responsabilidade de dar continuidade a um trabalho que já mostrou resultados. Ele carrega o legado de Ezequiel Neiva e pode contribuir ainda mais para o bem-estar da população e para o desenvolvimento de Rondônia”, ressaltou Marcos Rogério.

Wiveslando Neiva também avaliou o crescimento de sua candidatura em Porto Velho e nos demais municípios ao longo da campanha. O candidato afirmou que a mobilização conquistada durante a caminhada demonstra a importância de discutir propostas capazes de enfrentar desafios e impulsionar o desenvolvimento de Rondônia. “Nossa caminhada cresceu em Porto Velho e em todas as regiões por onde passamos. Conseguimos apresentar pontos importantes para o futuro do estado, ouvimos o povo e construímos uma caminhada que tem como prioridade buscar soluções e garantir desenvolvimento para Rondônia”, encerrou.

A partir desta terça-feira (29), Wiveslando Neiva intensificará sua agenda de campanha no interior de Rondônia, com encontros e mobilizações programados nos municípios de Alta Floresta D’Oeste, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Espigão do Oeste e Vilhena.