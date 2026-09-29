Ieda Chaves percorre bairros de Porto Velho e dá início à última semana de campanha eleitoral

Por Assessoria

Publicada em 29/09/2026 às 13h50

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), candidata à reeleição (44.123), levou à agenda intensa de campanha, no último sábado (26) e no domingo (27), aos bairros Embratel, Esperança da Comunidade, Floresta, Jardim Santana, JK, Mariana, São João Bosco, São Sebastião e Três Marias, além de áreas rurais como a Gleba Rio das Garças, Linha 27, Ramal Chico Almir, e a Linha do 46, em Porto Velho, e ao Espaço Alternativo.

Em cada parada, o formato foi o mesmo que vem marcando a agenda desde a pré-campanha: caminhada, escuta direta e conversa em diversos eixos comuns.

Na Avenida Santos Dumont, um dos corredores mais movimentados da capital, Ieda Chaves fez questão de destacar a relação pessoal com a via e o significado da obra para Porto Velho. "Pessoal, nós estamos aqui em campanha. Foi uma das melhores coisas que nós pudemos fazer, um dos principais legados que nós pudemos deixar para Porto Velho", declarou, ao lado marido, ex-prefeito e candidato ao governo, Hildon Chaves (44), apoiadores e moradores que se aproximaram durante a caminhada.

Nos bairros, as conversas giraram em torno de bandeiras de atuação dela na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero). "Conversas sobre pautas que fazem parte da minha atuação, como direitos das mulheres, proteção e enfrentamento à violência, ações sociais e defesa e os desafios da causa animal", resumiu a deputada.

Tomada de decisão

Na reta final da disputa, a candidata reforçou a importância do momento eleitoral e convocou os eleitores para a decisão nas urnas. "Está chegando o dia, dia 4 de outubro, para que Rondônia tenha esse gestor que fez o que fez por Porto Velho e que deu dignidade para as pessoas. É por isso que a gente pede o voto de vocês para o meu número de urna 44.123 e no 44 no dia 4 de outubro", afirmou.