Copinha da Amizade já tem seu 1ª finalista, Espigaonews confirmou favoritismo

Por Luizinho Carvalho

Publicada em 30/09/2026 às 10h13

A primeira partida válida pelas semifinais da 1ª Copinha da Amizade aconteceu nesta terça-feira entre o Espigaonews e o Pacarana Junior. O time do espigaonews foi a campo defendendo a liderança e a sua invencibilidade dentro da competição.

Com os desfalques do goleiro Ahejandro e do ala Adilson, o News foi para o jogo com a equipe improvisada com Pioco no gol e o atacante Jacó como ala direito. Mal a bola rolou e o News foi mostrando as cartas, o atacante Nei que ainda não havia marcado fez os dois primeiros gols.

Carlos e Fabinho ampliaram a vantagem do News que fechou a primeira etapa com o placar de 4 x 1. Na etapa complementar a Molecada engatou uma reação fazendo dois gols e acelerando na busca pelo empate, mas Fabinho marcou novamente dando numeros finais a partida.

A boa arbitragem esteve a cargo do Wilson e Diogo que conduziram o jogo com firmeza não dando espaço para polemicas. Com o resultado o News já é finalista da Copinha e espera o adversário que sairá do jogo de sexta-feira entre Real Master e Posto Quero-Quero.

O destaque ficou por conta do esforço coletivo da Molecada que por momentos sonharam com a classificação e encararam a equipe do News de igual para igual proporcionado belo espetáculo dentro de campo aonde a falta de experiencia foi suprido pela vontade de ganhar.

Já pelas bandas do News, mesmo jogando com os desfalques, a equipe mostrou que está bem definida dentro de campo, quando precisou o time acelerou e fez os gols para manter a tranquilidade durante a partida e assegurar mais uma vitória.