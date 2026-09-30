Câmara Federal terá disputa ferrenha, mais de 82% dos cargos eletivos são de vereadores, “formiguinhas” tomam conta dos cruzamentos

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 30/09/2026 às 14h00

Governador – Após o debate de terça-feira (29) na TV Rondônia, a expectativa é que teremos a realização de pesquisas pelos institutos especializados com uma noção mais aproximada do que poderá ocorrerá nas eleições gerais de domingo (4). Os candidatos expuseram seus projetos e os telespectadores puderam ter uma visão mais próxima do que pretendem realizar, porque um deles será o futuro governador de Rondônia a partir de janeiro do próximo ano. É importante que os eleitores façam um balanço do que realmente vem de encontro aos interesses do Estado, inclusive, analisar as “promessas” que não tem condições de viabilidade. Rondônia é um Estado jovem com pouco mais de 40 anos de emancipação político-administrativa, é essencialmente agrícola e um dos poucos, talvez o único, com perspectivas de futuro promissor e progressivo, porque caminha forte para o desenvolvimento permanente e pela consolidação no setor produtivo rural.

Federal – A busca por vagas na Câmara Federal é acirrada. Na coluna de terça-feira (29) abordamos a força do interior no segmento com dois candidatos de enorme peso eleitoral, comprovado em eleições anteriores, como o ex-prefeito de Ji-Paraná e ex-deputado estadual, Jesualdo Pires (PP), e o ex vice-governador e ex-deputado estadual, Airton Gurgacz (PDT). Porto Velho também tem vários políticos em condições de “brigar” por cadeiras de deputado federal. O vereador da capital, pastor Evanildo Ferreira (PRTB), pai do deputado Marcelo Cruz (Avante), ex-presidente da Assembleia Legislativa (Ale), está realizando um bom trabalho na campanha eleitoral. Marcelo à reeleição e Evanildo a deputado federal. A vereadora Sofia Andrade, do PL, foi a 9ª mais bem votada (3.359 votos em 2024) formata sua candidatura à Câmara Federal. Da bancada federal de Rondônia, com oito deputados, seis concorrem à reeleição e terão que “suar a camisa” para se manterem em Brasília.

Gurgacz – O empresário Assis Gurgacz (Eucatur, Diário da Amazônia, Rede TV!), dentre outros investimentos em Rondônia e em outros Estados, está percorrendo alguns municípios neste período de campanha eleitoral. Ele acompanha o filho, Acir, e o irmão, Airton, candidatos a senador e deputado federal, respectivamente. O Sr. Assis é ex-senador (foi suplente do filho Acir, que trabalha o retorno ao Senado). Airton é irmão do Sr. Assis, tio de Acir e já foi deputado estadual e vice-governador. E agora concorre a uma das oito vagas a deputado federal. No Paraná o neto do Sr. Assis, (Assis Neto), filho do Acir e de Ana Gurgacz é candidato, como 1º suplente da candidata ao Senado Gleisi Hoffmann. Hoje (30) o Sr. Assis está em Porto Velho, inclusive concedendo entrevistas para os programas jornalísticos da Rede TV! Também acompanham o Sr. Assis os filhos Algacir, que administra empresa Eucatur em Manaus, que atende o transporte coletivo urbano da Capital do Amazonas, e Assis Marcos, na diretoria da Eucatur em Cascavel.

Estrutura – O Brasil tem 26 Estados e o Distrito Federal (Brasília). O Congresso Nacional (Senado e Câmara) tem 81 senadores e 513 deputados, respectivamente, além de o presidente da República. Na estrutura política-eleitoral dos Estados, o País tem 1059 deputados estaduais e 5.559 prefeitos. Presidente da República, governadores e prefeitos também tem seus vices. Os municípios brasileiros estão compostos com 58.444 vereadores. Ao todo o País tem 71.291 cargos eletivos na estrutura política do Brasil. Somente os vereadores representam mais de 82% de todos os cargos eletivos do País. É uma estrutura gigantesca, toda bancada com dinheiro público. Por isso é importante que na hora de votar a escolha seja seletiva, pois eleger a maioria de pessoas identificadas com os reais problemas da população é fundamental. Escolha bem o seu político, porque cada mandato tem 4 anos e, somente nas próximas eleições será possível mudar.

Abusos – Os principais cruzamentos de ruas e avenidas de Porto Velho desde o início da semana estão tomados por “formiguinhas” dos candidatos a cargos eletivos no Estado, com predominância à sucessão estadual e Senado. Além das bandeirinhas que em certos momentos atrapalham a visão de os motoristas, os carros com som em volume bem acima dos decibéis permitidos incomodam muito mais que beneficia os candidatos. Quem mora às imediações e, mesmo o comércio, ficam no prejuízo, porque o barulho afasta –e irrita– os compradores. Interessante que os “marqueteiros” não se atentam a isso e o eleitor em vários casos deixa de votar com raiva da bagunça, principalmente pelo som que afetam o tímpano das pessoas. E durma-se com um barulho desses...

Respigo

Como se esperava não ocorreu sessão plenária ordinária da Assembleia Legislativa na tarde de terça-feira (29). E o bom senso já previa isso, pois 21 dos 24 deputados são candidatos à reeleição, dois são candidatos a vice e um está inelegível +++ Como estamos a 4 dias das eleições, cada minuto é fundamental para quem está em campanha. Os 21 parlamentares, alguns com vários anos de Parlamento, buscam um novo mandato e temos muita gente boa de voto, que também está na disputa das cadeiras da Ale-RO +++ As pesquisas de final de campanha, que serão publicadas até o dia 3, véspera das eleições em primeiro turno trarão um termômetro da situação eleitoral. As mais recentes já demonstram tendências de os candidatos crescendo e outros caindo nas intenções de voto, sobressaindo os que realmente estão em melhores condições de se reeleger ou eleger +++ Estamos na quarta-feira (30) e as eleições gerais serão no domingo (4). Acreditamos que os órgãos de comunicação poderiam publicar os locais de votações na capital e no interior, para facilitar ao máximo os eleitores +++ E os candidatos também orientarem os cabos-eleitorais a terem em mãos os locais de votações de cada região, inclusive no dia das eleições. Parte significativa do eleitorado não está bem informada de os locais de votações.

• Faltam 4 dias paras as eleições. Você já escolheu seus candidatos aos diversos cargos que estão em disputa? Seu voto tem validade de 4 anos, por isso ao votar, use o cérebro, não o estômago.

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