Prefeitura intensifica força-tarefa de manutenção da iluminação pública em Ji-Paraná

Por Natalino FS

Publicada em 30/09/2026 às 14h31

Dando continuidade aos mutirões de regularização dos serviços essenciais, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), intensificou nesta terça-feira (29) uma grande força-tarefa para atender às demandas de manutenção da iluminação pública em diferentes bairros do município.

Durante os últimos dias de setembro, as equipes realizaram serviços de manutenção e substituição de lâmpadas em diversos pontos da cidade, incluindo a rua São Cristóvão, no bairro Jardim dos Migrantes; rua Triângulo Mineiro e rua Caucheiro, no bairro Nova Brasília; rua Andorinha, no bairro JK; rua Curruíra, no bairro Boa Esperança; e rua Hermelino Alves, no bairro Rondon I.

O cronograma de trabalho prioriza os locais com maior número de solicitações registradas. A primeira etapa contempla bairros do primeiro e segundo distritos, com serviços em ruas e avenidas, dando atenção especial aos espaços de uso coletivo. Também estão entre as prioridades os pontos de transporte coletivo, táxis e mototáxis, além de ruas com grande circulação de pedestres.

Segundo o prefeito Affonso Cândido (PL), a iniciativa busca proporcionar mais segurança e qualidade de vida à população. “O compromisso da gestão é garantir uma iluminação pública eficiente, que leve mais segurança e qualidade de vida aos moradores de Ji-Paraná. Com essa força-tarefa, vamos atender às demandas pendentes de forma planejada, priorizando as áreas mais críticas e utilizando o que há de melhor em tecnologia para beneficiar toda a população”, destacou.

As equipes da Semosp são compostas por profissionais qualificados, que utilizam equipamentos de proteção individual, como luvas especiais, cintos de segurança, botinas isoladas e uniformes adequados para a execução dos serviços.

As intervenções também incluem a substituição de lâmpadas queimadas por modelos mais modernos, proporcionando maior eficiência na iluminação e economia de energia.

Solicitações

Os moradores que necessitam de reparos na iluminação pública podem encaminhar suas solicitações pelos canais oficiais de atendimento da Prefeitura, por meio do aplicativo Conecta Jipa ou pelo WhatsApp da Semosp, no número (69) 99289-1163.