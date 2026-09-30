Eleições Sindicais do SINTERO acontecem nesta quinta-feira, 1º de outubro, em todo o estado

Por Camila Pinheiro

Publicada em 30/09/2026 às 14h22

As Eleições Sindicais 2026 do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) serão realizadas nesta quinta-feira, 1º de outubro, das 8h às 22h, em todo o estado. A votação é destinada aos filiados estaduais, municipais e federais, aposentados ou em atividade.

A Comissão Eleitoral informou que o processo contará com urnas fixas instaladas na Sede Administrativa do SINTERO, em Porto Velho, e nas Sedes Regionais, além de urnas itinerantes que percorrerão escolas e órgãos da educação das redes estadual e municipais, conforme os itinerários previamente estabelecidos para o pleito.

Comissão esclarece funcionamento da votação em Porto Velho

Em Porto Velho, algumas escolas estaduais não funcionarão nesta quinta-feira. Segundo a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), a alteração ocorre em razão do feriado municipal de 2 de outubro, aniversário da capital, e da preparação de algumas unidades para as eleições, que serão realizadas neste domingo (4).

A Comissão Eleitoral esclarece que a situação não compromete a realização das Eleições Sindicais do SINTERO. As urnas itinerantes seguirão os itinerários programados e visitarão as unidades previstas na organização do pleito.

Os filiados que não estiverem em suas respectivas unidades escolares no momento da passagem das urnas poderão exercer normalmente o direito de voto nas urnas fixas disponíveis na Sede Administrativa do SINTERO, em Porto Velho.

Documento de identificação é necessário

Para votar, o filiado deverá comparecer ao local de votação portando documento oficial de identificação com foto, como Registro Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou carteira de conselho profissional.

A Comissão Eleitoral esclarece ainda que o fato de algumas escolas de Porto Velho não funcionarem nesta quinta-feira não interfere na regularidade do processo eleitoral. Por possuir abrangência estadual, o pleito conta com diferentes pontos de votação e alternativas para garantir aos filiados o exercício do direito de voto.

A Nota Oficial da Comissão Eleitoral pode ser lida aqui.