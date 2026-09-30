Prefeitura faz nova convocação de aprovados em processo seletivo para contratação de médico e professor

A Prefeitura de Jaru realizou duas novas convocações de candidatos aprovados em processos seletivos para os cargos de professor (zona rural) e médico. Os editais foram publicados na edição suplementar do Diário Oficial da última terça-feira (29).
Os profissionais convocados têm o prazo de até três dias úteis para tomarem posse do cargo, contando a partir da data de publicação do edital.
A entrega dos documentos deverá ser realizada obrigatoriamente em formato digital, por meio de peticionamento eletrônico no sistema E-Proc, conforme as orientações estabelecidas nos editais.
CLIQUE AQUI E CONFIRA O EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROFESSOR
https://transparencia.jaru.ro.
CLIQUE AQUI E CONFIRA O EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA MÉDICO
https://transparencia.jaru.ro.
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