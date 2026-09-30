Motorista fica ferido após carro capotar na zona rural de Alto Alegre dos Parecis

Por www.190online.com

Publicada em 30/09/2026 às 14h22

Uma ocorrência de acidente de trânsito foi registrada na zona rural de Alto Alegre dos Parecis, na Linha P34, km 02, após um veículo Fiat Mobi sair da pista e capotar.

Uma equipe da Policia Militar, foi acionada por meio de despacho da Central de Operações de Alta Floresta e deslocou-se até o endereço informado. No local, foi constatado que o condutor, homem de 54 anos, havia perdido o controle da direção após passar por um trecho com irregularidades na via, ocasionando o capotamento do veículo.

O condutor apresentava uma lesão superficial no antebraço esquerdo e relatava fortes dores na região lombar. Após os procedimentos no local, a vítima se comprometeu a posteriormente comparecer ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) local para receber atendimento e cuidados médicos.

Uma ocorrência de acidente de trânsito foi registrada na zona rural de Alto Alegre dos Parecis, na Linha P34, km 02, após um veículo sair da pista e capotar.

A equipe foi acionada por meio de despacho do Centro de Operações (CO) de Alta Floresta e deslocou-se até o endereço informado. No local, foi constatado que o condutor havia perdido o controle da direção após passar por um trecho com irregularidades na via, ocasionando o capotamento do veículo.

O condutor apresentava uma lesão superficial no antebraço esquerdo e relatava fortes dores na região lombar. Após os procedimentos no local, a vítima se comprometeu a posteriormente comparecer ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) local para receber atendimento e cuidados médicos.

O veículo foi liberado no local após avaliação e decisão do perito responsável. A ocorrência foi registrada para as providências cabíveis.