Polícia Civil prende suspeitos de latrocínio contra gerente de banco

Por NewsRondônia

Publicada em 30/09/2026 às 10h14

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Extorsões, Roubos e Furtos (DERF), cumpriu mandados de prisão temporária contra dois homens apontados como principais envolvidos no latrocínio que vitimou o gerente de uma agência bancária no distrito de União Bandeirantes, na zona rural de Porto Velho. O crime ocorreu em dezembro de 2024 e mobilizou equipes de investigação para desvendar a dinâmica da ação criminosa e identificar os autores.

De acordo com o inquérito policial, o homicídio aconteceu durante uma tentativa de assalto aos valores da unidade bancária. Os criminosos planejavam abordar a vítima para obter acesso ao interior da agência, mas o plano falhou no momento da abordagem, culminando nos disparos de arma de fogo que tiraram a vida do gerente. O avanço das diligências fundamentou os pedidos de prisão temporária e medidas cautelares deferidas pelo Poder Judiciário.

A operação contou com forte integração entre as forças de segurança dos estados de Rondônia e do Mato Grosso. Um dos investigados foi localizado e capturado no município mato-grossense de Peixoto de Azevedo, em uma ação coordenada pela Polícia Civil local. O preso foi posteriormente transferido para a capital rondoniense com o suporte logístico de uma aeronave oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia. As investigações continuam na DERF para apurar a participação exata de cada suspeito e concluir o caso.