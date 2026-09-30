PF combate extração ilegal de madeira em terra indígena de Rondônia

Por PF/RO

Publicada em 30/09/2026 às 10h19

Guajará-Mirim/RO. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (29/9), a Operação Ramal Fechado, para combater a extração ilegal de madeira na Terra Indígena Igarapé Lage, no município de Nova Mamoré/RO.

A operação teve apoio do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) da Polícia Militar de Rondônia e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI).

A ação partiu de informações de inteligência e de denúncias sobre a retirada ilegal de madeira na região da Linha 8-C. As equipes percorreram os ramais e carreadores abertos no interior da terra indígena e destruíram madeira, estruturas e materiais utilizados na extração ilegal, para interromper a atividade e dificultar o escoamento do produto.

A Polícia Federal seguirá com ações de fiscalização e repressão na região, em conjunto com os órgãos parceiros.