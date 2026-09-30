Três adolescentes são apreendidos durante tentativa de furtar veículos
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 30/09/2026 às 10h00
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 Três menores foram apreendidos após tentativa de invasão à Rodão Motos, na Avenida Carlos Gomes com João Goulart; alarme disparou e seguranças conseguiram deter os suspeitos

Três adolescentes foram apreendidos na madrugada desta quarta-feira (30), em Porto Velho, depois de uma tentativa de furto de motocicletas na loja Rodão Motos, localizada no cruzamento da Avenida Carlos Gomes com a Rua João Goulart.

Segundo as informações apuradas, os adolescentes afirmaram que receberiam R$ 10 mil pelo serviço. As motocicletas seriam levadas para a Bolívia, onde seriam vendidas.

A tentativa de furto foi frustrada depois que vidros do estabelecimento foram quebrados com pedras. Ao entrar no local, o grupo encontrou as motocicletas presas por cabos de aço. O alarme da loja também foi acionado.

Seguranças da empresa responsável pelo monitoramento chegaram ao estabelecimento e conseguiram deter os suspeitos, que ainda tentaram fugir correndo. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada.

Os três adolescentes foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes.

A Rodão Motos já havia sido alvo de outro ataque durante a madrugada. Na ocasião anterior, criminosos conseguiram levar três motocicletas, sendo que uma delas acabou recuperada.

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