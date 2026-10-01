Marisa Orth arrasa com as fotos da Playboy

Por IG

Publicada em 01/10/2026 às 10h46

Se você tiver amizade com Marisa Orth, peça para ela mostrar a edição da revista Playboy que guarda com tanto orgulho, na qual aparecem suas fotos nuas, feitas há muitos anos.

As fotos, além de muito bem produzidas, mostram a expressão do rosto dela, que demonstra alegria de viver.

A gente entende que ela está fazendo as fotos por prazer, por vontade de mostrar seu lado sensual, e não apenas pelo quanto ganhou para realizá-las.

Na época, a revista vendeu 700 mil exemplares.

Hoje, aos 62 anos e em plena forma, ela decidiu produzir conteúdos adultos e está fazendo um grande sucesso.

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Marisa é um caso raro de atriz da TV Globo que é simpática fora do estúdio com seus fãs.

A maioria não é assim.

As atuais, então, são as piores para serem abordadas.

Do padrão de Marisa Orth, a gente ainda tem muitas, mas todas têm mais idade do que ela.