Além do Tempo derruba audiência da Globo em 12,8%

Por IG

Publicada em 01/10/2026 às 11h02

A reprise da novela Além do Tempo (2015) está em sua reta final. A trama, que era vista como uma aposta para aumentar a audiência da emissora no horário, não alcançou os resultados esperados e chegou a derrubar os números de sua antecessora, Terra Nostra.

De acordo com dados obtidos pela reportagem, no dia 28, a trama marcou apenas 8,9 pontos de média. Um número considerado baixo, principalmente por estar chegando ao fim e já ter a icônica novela Roque Santeiro (1986) à vista.

Sua antecessora, Terra Nostra, fechou com média de 11,1 pontos no Ibope. Já Além do Tempo, faltando pouco tempo para sua finalização, vem acumulando uma audiência de 10,2 pontos. Uma queda de 12,8% nos índices.

Um dos motivos para essa queda mais acentuada é a fuga do público devido ao horário eleitoral. Mas isso também prejudica a entrega para o restante dos programas da casa, como a Sessão da Tarde.

Sobre Além do Tempo

Além do Tempo é uma novela da TV Globo exibida entre os anos de 2015 e 2016 e é reconhecida por ser uma trama espírita com foco na reencarnação. O folhetim fez sucesso ao ser dividido em duas fases, separadas por um grande salto de tempo de um século.

A novela mostra o grande amor de Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso), que tentam passar pelos obstáculos impostos pela Condessa Vitória (Irene Ravache) no século XIX e, depois de 150 anos, na era atual.